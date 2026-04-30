Calciomercato Inter, c’è un nuovo incedibile: nome a sorpresa

In estate si preannuncia una rivoluzione sul mercato. Pochi i punti fermi oltre al capitano Lautaro Martinez, tra cui una novità importante

Lo ha ammesso anche Simone Inzaghi: questa Inter è alla fine di un ciclo. E lo sta finendo in bellezza, con la conquista del terzo scudetto nelle ultime sei stagioni. Con in mezzo due finali di Champions League e la possibilità di fare il double con la Coppa Italia tra due settimane. I nerazzurri in estate saranno sicuramente tra i protagonisti sul calciomercato, sia in entrata che in uscita.

Sicuramente si ripartirà dal capitano Lautaro Martinez, nonostante i recenti nuovi rumors sul Barcellona. E si punterà anche sull’altro bomber Pio Esposito. Conferme praticamente certe anche per Akanji, per Dimarco, per Barella e per Zielinski. Ma per loro, come per tutti gli altri, dipenderà dalle eventuali offerte che arriveranno. Spesso si dice che in Serie A non ci sono incedibili, ma forse l’Inter ne ha appena individuato un altro.

Si tratta di Yann Bisseck. Un anno fa il centrale difensivo tedesco sembrava potesse essere ceduto e a gennaio le voci si erano fatte più insistenti. Ma poi Chivu ha deciso di puntare su di lui ed è stato ripagato. Nel reparto arretrato faranno le valigie sicuramente Acerbi, Darmian e probabilmente De Vrij. Senza dimenticare che Carlos Augusto ha messo in stand-by il rinnovo per valutare altre offerte e che per Bastoni potrebbe esserci l’assalto del Barcellona. Ecco allora che Bisseck diventa incedibile.