Inter più europea, le richieste di Chivu: due colpi per reparto

Possibile il cambio di modulo la prossima stagione: ecco i calciatori chiesti dal tecnico rumeno e chi sarà ceduto

L’Inter si appresta a vincere il suo 21esimo scudetto con Chivu che va a chiudere un ciclo iniziato da Conte e proseguito da Inzaghi. Ma l’idea dell’attuale allenatore nerazzurro è quello di aprirne subito uno nuovo, in cui oltre a primeggiare in Italia si proverà a tornare a fare bene anche in Europa. Per questo sarà necessaria una mezza rivoluzione nella prossima sessione di calciomercato. E magari un cambio di modulo.

L’idea di Chivu è quella di passare dal 3-5-2 al 3-4-2-1 o addirittura schierarsi con la difesa a quattro. Questa seconda opzione è legata soprattutto alla cessione di Bastoni, che continua a essere nel mirino del Barcellona. Ma l’Inter non farà sconti: chiede sempre 70 milioni di euro. Altri 30 potrebbero arrivare dalla partenza di Frattesi, più 40 che metterà Oaktree. Un bel tesoretto per fare un paio di colpi in ogni reparto.

In difesa sono già ben avviate le trattative con il Sassuolo per Muharemovic e con l’Udinese per Solet. A centrocampo si riprenderà Stankovic dal Club Brugge e si valutano sempre Manu Kone della Roma e Curtis Jones del Liverpool. Davanti si valutano due fantasisti: dal sogno Nico Paz al ritorno di fiamma per Moussa Diaby. Sul taccuino c’è sempre anche il terzino destro Palestra, legato alle eventuali cessioni di Dumfries e Luis Henrique.