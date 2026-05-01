Lautaro Martinez contro Chivu: ecco cosa sta succedendo

Divergenza di vedute tra il capitano e l’allenatore dell’Inter in vista della sfida di domenica contro il Parma

Primo match point scudetto in tre tappe. L’Inter spera di poter far festa domenica sera quando a San Siro ospiterà il Parma nel posticipo domenicale della 35esima giornata di Serie A. Ma la squadra di Chivu potrebbe scendere in campo già da campione d’Italia se domani il Napoli perdesse a Como e domenica pomeriggio il Milan non battesse il Sassuolo. Ad ogni modo è solo questione di tempo, il titolo non è in discussione.

Dopo aver saltato le partite contro Como (in campionato e Coppa Italia), Cagliari e Torino per infortunio, tornerà a disposizione anche Lautaro Martinez. Il centravanti e capitano dell’Inter si sente recuperato al 100% e vorrebbe partire dal primo minuto, ma non è dello stesso avviso mister Chivu, che invece vorrebbe concedergli soltanto l’ultima mezzora – schierando Pio Esposito in coppia con Thuram – onde evitare nuove ricadute come successo dopo la Roma.

Anche perché, come detto, lo scudetto dell’Inter non è in discussione. La partita più importante da qui al termine della stagione sarà la finale di Coppa Italia contro la Lazio del prossimo 13 maggio che potrebbe permettere ai nerazzurri di fare il doblete. E Chivu vuole che Lautaro Martinez sia al massimo della forma per quella sfida. Una divergenza di vedute che verrà risolta in un modo o nell’altro domenica sera: ThuLa o ThuLa? Lo scopriremo presto.