Calciomercato Inter: le ultime indiscrezioni parlano di trattative fra i nerazzurri e il Cagliari per un giocatore inaspettato. I dettagli

Domenica mattina alle 12.30, l’Inter andrà a fare visita al Cagliari per una partita che potrebbe aiutare i nerazzurri a rialzarsi dopo la batosta in Champions League. Le due compagini, comunque, si confronteranno anche sul mercato. Non soltanto per Radja Nainggolan, ma anche per Nahitan Nandez.

Calciomercato Inter, scambio Nainggolan-Nandez (quasi) impossibile

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il mancato ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari in estate è stato soltanto provvisorio. Il club sardo sarebbe infatti disposto a riprovarci già a gennaio. Cresce perciò l’ipotesi scambio fra i due club, dato che l’Inter non vorrebbe perdere troppi soldi dalla cessione del centrocampista belga. Un nome che potrebbe interessare notevolmente alla ‘Beneamata’ e sul quale c’è anche la Roma, è quello di Nahitan Nandez.

Il giocatore uruguaiano, grazie ad una clausola sul suo contratto che supera i 30 milioni di euro, è uno dei giocatori più importanti della squadra allenata da Eusebio di Francesco. Proprio per questo, è difficile che il presidente Tommaso Giulini molli facilmente la presa. Nainggolan, comunque, è fuori dal progetto del ‘Biscione’, come dimostrano le ultime partite dei nerazzurri e le parole in conferenza prima di Inter-Bologna di Antonio Conte. Quindi, seppur difficile, uno scambio del genere non sarebbe impossibile da attuare.