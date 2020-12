Calciomercato Inter: le ultime news portano buone notizie ai nerazzurri grazie ad un affare praticamente concluso. I dettagli

Buone notizie per l’Inter. Stefan de Vrij, arrivato sotto la gestione Spalletti a costo zero dalla Lazio nell’estate del 2018, è diventato presto uno dei giocatori più importanti per i nerazzurri. Adesso, dopo quasi 3 anni, sarebbe pronto a rinnovare il suo contratto con la ‘Beneamata’, in scadenza il 30 giugno 2023. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

Calciomercato Inter, niente da fare per Klopp: de Vrij (ancora) nerazzurro

Stefan de Vrij è stato blindato ulteriormente. l’Inter non ha mai avuto alcuna intenzione di perdere il difensore olandese. Eppure, i rischi, non mancavano. Le sirene provenienti dall’Inghilterra, con Manchester United e Liverpool pronti ad accaparrarselo, erano infatti tante. Soprattutto da parte dei ‘Reds’, che con l’infortunio grave subito da Virgil van Dijk sono alla ricerca di un sostituto all’altezza.

l’attuale centrale dell’Inter sembrava perfetto per il club inglese, ma lui stesso ha detto di no. Rinnoverà con l’Inter fino al 2025 e arriverà a guadagnare ben 5,5 milioni di euro a stagione. Quanto Achraf Hakimi e avrà un ingaggio inferiore soltanto a quelli di Romelu Lukaku e Christian Eriksen (7,5).