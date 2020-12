Calciomercato Inter: i nerazzurri sono sulle tracce di un giocatore in grado di fare la differenza. Spuntano i nomi dalla Spagna

Dopo la delusione in Champions League, con la terza eliminazione consecutiva ai giorni arrivata per l’Inter, i nerazzurri non demordono in campionato come sul mercato. La ‘Beneamata’, infatti, sarebbe alla ricerca di rinforzi di esperienza per il futuro. Due nomi su tutti, interessano a Marotta e colleghi: Nemanja Matic e Jorginho. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

Calciomercato Inter: Jorginho impossibile (a gennaio). Matic…

Secondo alcune indiscrezioni arrivate dalla Spagna, l’Inter sarebbe fortemente intenzionata ad ingaggiare un centrocampista in grado di fare la differenza nella rosa dei nerazzurri e che possa regalare un upgrade al ‘Biscione’ sia quantità che qualità. I nomi preferiti sarebbero quelli di Nemanja Matic e Jorginho.

I due giocatori, rispettivamente, di Manchester United e Chelsea, aiuterebbero alla squadra a diventare grande anche dal punto di vista mentale. Il primo ha un valore di 15 milioni di euro circa, mentre il nazionale italiano arriva addirittura a 50 milioni. Chiaro, quindi, che per gennaio è molto più facile pensare all’arrivo del serbo.