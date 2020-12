Calciomercato Inter, clamoroso | Rinforzo dall’Inghilterra

Calciomercato Inter: le ultime sui nerazzurri rivelano un’indiscrezione di mercato dall’Inghilterra davvero infuocata. I dettagli

Con un nono posto in ‘Premier League’, le difficoltà per l’Everton di Carlo Ancelotti sembrano non poche. In più, i ‘Toffees’ hanno annunciato perdite fino a 140 milioni di euro. Un peggioramento drastico, considerando che l’anno scorso il calo ammontò a 111,8 milioni, ma su un periodo di 13 mesi.

Farhad Moshir, azionista di maggioranza, ha deciso così di introdurre 50 milioni fino al giugno 2020, ripetendosi per la stagione attuale. Questo, unito ai pochi risultati che stanno arrivando, potrebbe significare, per il club inglese, dover dire addio ai propri giocatori. Uno di quelli che potrebbe lasciare presto il club di ‘Liverpool’, è Lucas Digne.

Calciomercato Inter, idea Digne: ma il Coronavirus…

Lucas Digne, nato il 20 luglio 1993 a Meaux in Francia, è un laterale mancino che in questa stagione, in otto partite disputate, ha collezionato quattro assist. Il suo attuale valore ammonta a 30 milioni di euro e ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Nel modulo di Antonio Conte all’Inter, sarebbe perfetto.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, lui potrebbe essere proposto ai nerazzurri da agenti e intermediari visto che la ‘Beneamata’ cerca un esterno sinistro. La richiesta della squadra britannica si aggira attorno ai 20 milioni. Al momento, il tecnico leccese preferirebbe uno fra Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Senza cessioni, comunque, trattativa complessa. Il ‘Biscione’, dopotutto, una coppia di esterni dinistri ce l’ha già: Ashley Young e Ivan Perisic (anche se quest’ultimo è stato adattato al ruolo).