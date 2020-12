Nuovo obiettivo per la destra: piace Zappa del Cagliari

I rapporti tra Inter e Cagliari continuano ad essere eccellenti e potrebbero portare grosse novità sul mercato. Se i sardi ambiscono al ritorno di Nainggolan e potrebbero clamorosamente fare un tentativo in prestito per Eriksen, dall’altra parte i nerazzurri sono pronti a trattare un altro gioiello dei sardi: come rivela tuttomercatoweb, si tratta del ’99 Gabriele Zappa, esterno destro che sta disputando un’eccellente stagione con la maglia del Cagliari. Terzino destro di spinta ma all’occorrenza anche esterno alto, rappresenterebbe una soluzione interessante come tornante a tutta fascia e un perfetto vice Hakimi per il futuro. La sua attuale valutazione di mercato è di 20 milioni di euro.

