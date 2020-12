Inter: Nicolò Barella e Alexis Sanchez sono due valori aggiunti per i nerazzurri non solo a livello tecnico ma anche tattico. I dettagli

La bella vittoria dell’Inter in rimonta contro il Cagliari ha mostrato quanto Nicolò Barella e Alexis Sanchez siano importanti per i nerazzurri. Il centrocampista sardo, nonostante la giovane età, si sta dimostrando un vero e proprio trascinatore in mezzo al campo grazie alla sua intensità, personalità e voglia di lottare fino all’ultimo secondo anche nei momenti più difficili.

Sotto di 1-0 dopo aver tirato ripetutamente in porta, la ‘Beneamata’ pareva aver perso un match che sembrava avere in pugno. Ma poi, proprio un guizzo di Barella, uno dei giocatori più importanti per Antonio Conte, ha dato il via alla rimonta. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

Sanchez, invece, come dimostra la partita di ieri, dà una sensazione di fluidità alla manovra offensiva dei nerazzurri davvero notevole. Con lui in campo, la squadra gioca meglio e le opportunità di segnare aumentano decisamente. Gli esterni vengono trovati più spesso e la squadra non si ‘slega’ a centrocampo. Il talento cileno, che ha riscontrato dei problemi fisici nell’ultimo match di ‘Serie A’, può essere, soprattutto con gli impegni tanto ravvicinati, una risorsa davvero notevole per i nerazzurri. Altro che bollito…