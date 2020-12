Calciomercato Inter: Luciano Spalletti potrebbe tornare presto ad allenare grazie all’interesse in Serie A per il tecnico toscano. I dettagli

Luciano Spalletti, che non allena più l’Inter dalla stagione 2018/19, potrebbe tornare presto in panchina. Il tecnico toscano ha ancora un contratto con i nerazzurri che lega le due parti fino al 2021, ma potrebbe liberarsi e accettare un contratto anche a stagione in corso. Scopriamo dove potrebbe allenare l’ex tecnico della ‘Beneamata’. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

Calciomercato Inter, il sogno (impossibile) del Torino

Secondo alcune indiscrezioni, il Torino vorrebbe provare a rialzare una stagione davvero complicata fino a qui per il club ‘Granata’, considerati i soli 6 punti in 11 partite. Il progetto avviato attorno a Marco Giampaolo non sembra funzionare, e così il presidente Urbano Cairo pensa già al sostituto. Il sogno (praticamente impossibile, soprattutto a causa dell’ingaggio davvero importante) sarebbe Luciano Spalletti. Molto più probabile l’approdo di uno fra Davide Nicola e Alessandro Semplici.