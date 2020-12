Marotta non molla Milik: si punta allo scambio con Politano

Marotta non molla Milik: si punta allo scambio con Politano

Il nome caldo per l’attacco rimane Milik del Napoli, fuori rosa da diverso tempo e in attesa di una nuova sistemazione nel mercato di gennaio. Con gli azzurri potrebbe essere messo su uno scambio alla pari con Politano, esterno destro che Gattuso sta utilizzando con continuità e che vorrebbe tenere per il futuro. I costi dell’operazione si aggirano intorno ai 18 milioni di euro, la stessa quotazione del polacco che si è svalutato nel corso di queste ultime settimane. Logico, dunque, pensare ad un’operazione congiunta che possa accontentare tutte le parti chiamate in causa.

