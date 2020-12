Vecino preoccupa: cessione a rischio, ecco perché

Tra le varie e possibili cessioni in casa Inter, resta da valutare attentamente la situazione di Matias Vecino. Fermo dalla fine della scorsa stagione per un problema al ginocchio, precisamente al menisco esterno destro, l’uruguaiano non è più riuscito a rientrare e a mettersi a disposizione del tecnico. Vecino è a lungo accostato al mercato in uscita e nelle intenzioni della società la sua partenza era programmata per gennaio; con l’infortunio e l’impossibilità di rimettersi in forma, nessun club è pronto a prenderlo perché non fornisce le giuste garanzie a livello fisico. Un suo ipotetico rientro nell’intero mese di gennaio potrebbe cambiare le cose e lasciare Milano con la formula del prestito.

