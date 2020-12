Agente Di Gregorio: ”Sogna di tornare all’Inter”

Agente Di Gregorio: ”Sogna di tornare all’Inter”

Intervistato da Seriebnews.com, l’agente di Di Gregorio lo spinge per un futuro all’Inter: ”La scelta Monza è stata la migliore possibile, il progetto è ambizioso e siamo soddisfatti di essere qui. Il suo sogno è quello di vestire la maglia dell’Inter, lui è di proprietà del club nerazzurro e chissà che un giorno non possa tornarci. Da poco ha firmato il rinnovo fino al 2024, dunque la società lo sta mettendo nelle condizioni di giocare e crescere per monitare la sua situazione anno dopo anno. Serve un percorso per poter essere pronti, fino a questo momento sta andando tutto molto bene. Vedremo che cosa ci riserverà il futuro” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma