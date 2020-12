Inter, i tentativi per Eriksen e i numeri che ‘inchiodano’ il danese

Una statistica dà ragione a Conte per quanto riguarda Eriksen, che l’Inter proverà in tutti i modi a piazzare nell’ormai imminente calciomercato di gennaio

Eravamo e lo siamo tutt’ora grandi estimatori di Eriksen, ma bisogna dare a Conte quel che è di Conte. Ossia dargli atto che, seppur magari in maniera poco convinta, ha provato in tutti i modi a inserire e valorizzare il danese nella sua Inter. Ci ha provato nell’immediato arrivo, cambiando pure modulo nel post lockdown – a cominciare dalla sfortunata sfida di Coppa Italia col Napoli al ‘San Paolo’, dove l’ex Tottenham giocò quella che ancora oggi è la sua partita migliore – all’inizio di questa stagione e domenica in casa del Cagliari dove il classe ’92 ha illuso tutti giocando alla grande i primi dieci minuti per poi spegnersi col passare dei minuti fino al cambio, scontatissimo, al decimo della ripresa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, idea ‘Papu’ Gomez | Scambio con l’Atalanta

Inter, media da retrocessione con Eriksen in campo

Conte non lo ha mai amato, questo è indubbio, ma il fallimento in nerazzurro di Eriksen va imputato quasi esclusivamente allo stesso Eriksen che in questo anno è sicuramente mancato in personalità e incisività – coi tifosi allo stadio e i fischi annessi forse l’esperienza sarebbe finita già alla fine della scorsa stagione – non riuscendo mai a diventare un leader quantomeno tecnico della squadra. Ad ‘inchiodare’ il danese ci sono pure i numeri. Come evidenziato da ‘calciomercato.it’, nell’annata in corso l’Inter ha sempre tratto beneficio dalla sua uscita dal campo: contro la Fiorentina, alla prima di campionato, è stato sostituito sul 2-3 con la gara poi finita 4-3 per Lautaro e compagni; contro il Genoa ad ottobre è stato tolto sullo 0-0 e poi i nerazzurri hanno vinto 2-0; contro il Parma al ‘Meazza’ sullo 0-1 e il punteggio finale è stato di 2-2. Alla ‘Sardegna Arena’ è uscito sull’1-0 per la formazione di Di Francesco, poi andata ko per 3-1.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ritorno a sorpresa | Addio e ‘regalo’ a Conte

Tradotto: con lui in campo, Lukaku e compagni avrebbero in Serie A una media da retrocessione. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.