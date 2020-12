Calciomercato Inter, ritorno a sorpresa | Addio e ‘regalo’ a Conte

Nella lista dei partenti c’è sicuramente Ivan Perisic che potrebbe fare ritorno in Germania già a gennaio: ipotesi Dortmund

A gennaio si preannuncia un’importante rivoluzione di mercato in casa Inter. Tanti i calciatori in uscita pronti eventualmente a lasciare la compagine allenata da Antonio Conte per andare a cercare fortuna altrove. Da Vecino a Nainggolan fino ad arrivare anche ad Ivan Perisic che anche nella gara di ieri a Cagliari ha certamente deluso rimediando una sostituzione all’intervallo. Il croato potrebbe così salutare nuovamente l’Inter a gennaio tentando un ritorno in Germania. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Perisic deludente: ipotesi Dortmund. E per Conte un nuovo terzino

Nel futuro di Ivan Perisic potrebbe esserci un ritorno al passato e nello specifico al Borussia Dortmund che l’anno prossimo sarà molto probabilmente allenato da Marco Rose, ora al Borussia Moenchengladbach che lo voleva proprio al Gladbach l’estate scorsa.

Il giovane allenatore potrebbe chiedere ai gialloneri di prelevare il croato dall’Inter già a gennaio in vista del suo arrivo poi a giugno. Perisic è valutato sui 10-12 milioni di euro ed è possibile nel caso anche un prestito con obbligo di riscatto. L’addio dell’ex Bayern permetterebbe all’Inter di regalare a Conte un terzino autentico che si possa sposare meglio con il 3-5-2. Tornerebbero in auge i soliti Emerson Palmieri e Marcos Alonso.