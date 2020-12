Calciomercato Inter: alcune indiscrezioni vedono i nerazzurri e la Juventus lavorare per rinforzare le proprie rose. I dettagli

Separate da un solo punto in campionato, Inter e Juventus sono veramente appaiate in ‘Serie A’. Anche sul mercato, le due storiche rivali si potrebbero incrociare – seppur per motivi diversi. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, i bianconeri starebbero pensando ad un giocatore che già in estate aveva attirato l’attenzione della ‘Vecchia Signora’: Emerson Palmieri. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

LEGGI ANCHE>>> Inter-Napoli, Conte: ”Vidal e Sanchez out, Hakimi può farcela”

Calciomercato Inter, ‘Chelsea Market’: Emerson e Alonso gli ‘affari’

Con Emerson Palmieri che potrebbe andare alla Juventus, l’Inter pensa ad un piano B, un giocatore di spessore che, proprio come il nazionale italiano, proviene dal Chelsea. Se Agnelli e soci pensano all’italobrasiliano, infatti, la ‘Beneamata’ vorrebbe virare su Marcos Alonso. Il laterale mancino attualmente ‘Blues’, ha un valore di mercato che ammonta a 18 milioni di euro e il suo contratto scade il 30 giugno 2023 (Fonte: ‘Transfermarkt’).

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, blitz Marotta | Paga clausola e ‘beffa’ la Juve

Antonio Conte, attuale tecnico del ‘Biscione’, lo allenò proprio quando approdò per due anni a Londra. I nerazzurri potrebbero pensare alla formula del prestito con diritto di riscatto. Prima, però, dovrebbe essere ceduto Ivan Perisic, che nelle ultime partite ha deluso ed è stato adattato dal tecnico leccese sulla fascia sinistra in questo inizio di stagione.