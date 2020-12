Calciomercato Inter: in Spagna sono sicuri che un derby d’Italia sul mercato fra nerazzurri e Juventus stia per andare in scena. I dettagli

Più passa il tempo, più il campionato di ‘Serie A’ diventa avvincente. Il Milan capolista, ad esempio, ha solo 3 punti di vantaggio sull’Inter e 4 sulla Juventus, pronte a raggiungere i rossoneri in classifica il prima possibile. Proprio nerazzurri e bianconeri, appaiate in campionato, sarebbero pronte a sfidarsi anche sul mercato: l’obiettivo è Marcelo del Real Madrid. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, ‘Papu’ Gomez a gennaio: “Piace da anni all’Inter”

Calciomercato Inter, derby per Marcelo: la Juve ha un CR7 ‘in più’

Secondo ‘Todofichajes’, Inter e Juventus sarebbero fortemente interessate a Marcelo. Il giocatore brasiliano del Real Madrid, che ha il contratto in scadenza nel 2022, sarebbe fuori dai piani dei ‘Blancos’ e dell’allenatore Zinedine Zidane. Le ‘Merengues’, avrebbero addirittura aperto ad una cessione del giocatore nel mese di gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto.

LEGGI ANCHE>>> Inter, parola di Fonseca: “Dzeko meglio di Lukaku”

La ‘vecchia Signora’ ci vorrebbe provare anche per accontentare Cristiano Ronaldo, grande amico del giocatore sudamericano. Anche la ‘Beneamata’ potrebbe provarci in caso di cessione per Ivan Perisic. Ad Antonio Conte, il giocatore piace molto e potrebbe arrivare per meno di 15 milioni di euro.