DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Napoli: la cronaca in tempo reale

La dodicesima giornata di Serie A mette di fronte Inter e Napoli allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter ospita il Napoli nel big match del turno infrasettimanale valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i nerazzurri di Conte vogliono allungare la striscia di quattro vittorie di fila per blindare il secondo posto in classifica, dall’altro i partenopei di Gattuso vanno a caccia di un successo che significherebbe il sorpasso proprio sui meneghini. Interlive.it vi offre la sfida di San Siro in tempo reale.