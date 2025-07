La Juve fa un favore all’Inter: colpo francese a centrocampo

La Juve potrebbe paradossalmente fare un favore all’Inter sul calciomercato: i bianconeri spingono un colpo a centrocampo

Il calciomercato dell’Inter non è di facile identificazione, almeno in questa fase. Sono tanti i nomi e i colpi che ruotano attorno ai nerazzurri, esattamente come le voci di nuovi addii o acquisti. Non si può dire diversamente della sessione estiva della Juve. In realtà, c’è grande delusione tra i tifosi bianconeri per via di alcune operazioni che non si sono sbloccate.

L’incertezza regna in diverse zone del campo, soprattutto sugli esterni, visto che la Vecchia Signora sta cedendo Alberto Costa, vorrebbe salutare Nico Gonzalez e non è ancora riuscita a trattenere Francisco Conceicao. Sì, dopo mesi di trattative, è stato chiuso l’acquisto di Jonathan David, ma attorno a lui c’è ben poco di cui stare sicuri.

La situazione non migliora se si passa alle zone centrali del campo. È chiaro che, dopo una stagione di gran lunga al di sotto delle aspettative, Madama vorrebbe cedere al miglior offerente Douglas Luiz. La valutazione del brasiliano è sui 40 milioni di euro e il Como sembra molto interessato al suo acquisto.

Per caratteristiche e doti tecniche, il centrocampista centrale potrebbe fare molto bene agli ordini di Cesc Fabregas, per cui l’operazione è da tenere d’occhio. E potrebbe essere anche un grande favore all’Inter.

Douglas Luiz spinge Da Cunha all’Inter: ecco perché

Un nome che spesso è stato accostato ai nerazzurri sul calciomercato è quello di Da Cunha. L’esterno, trasformato da Fabregas in centrale di centrocampo, è abile nell’orchestrare il gioco e nel far girare il pallone. La sua valutazione è sui 15-20 milioni di euro e la sua età fa pensare che possa avere ancora grandi margini di miglioramento.

Trattare con il Como, in questo momento storico, non è per nulla semplice. I lombardi hanno molti soldi a disposizione da spendere sul calciomercato, stanno investendo su molti giovani trequartisti ed esterni e non vorrebbero perdere un uomo importante per la costruzione bassa come Da Cunha.

E qui entra in gioco Douglas Luiz. Sì, perché con l’arrivo del brasiliano, le gerarchie a centrocampo potrebbero cambiare per Fabregas e Da Cunha potrebbe perdere il posto da titolare assicurato. Per questo, se l’Inter dovesse andare in pressing sul calciatore e sui corregionali, le possibilità di andare a segno aumenterebbero.