Inter, nuovo nome se parte Thuram: è il bomber della Spagna

Si parla molto della posizione di Marcus Thuram in casa Inter: il futuro del francese potrebbe essere legato a un colpo spagnolo

Il calciomercato dell’Inter si sta componendo di un turbinio di rumors sui calciatori attualmente in rosa. Un giorno sembra vicino l’addio di Dumfries, quello dopo Sommer, ora è la volta di Thuram – per non parlare di Calhanoglu. Vi abbiamo raccontato la situazione relativa il francese, con qualche malumore che c’è stato ed è innegabile, forse anche inevitabile.

Ora il caso sembra essersi ricomposto dopo le tensioni interne e sta tornando pian piano l’attaccante straordinario, non solo in campo ma anche nello spogliatoio, che ride e scherza con tutti, anche via social. Tra un paio di settimane, sarà tempo di tornare a lavorare sul campo, ma nel frattempo la posizione dell’Inter in relazione al suo addio non è cambiata.

Internamente alla società c’è molta più razionalità riguardo le possibili partenze. Thuram è arrivato a parametro zero e se dovesse arrivare un’offerta nell’ordine dei 70 milioni di euro, la società sarebbe costretta a considerarla, e probabilmente anche ad accettarla. Sarebbe una plusvalenza enorme e ci sarebbe un tesoretto importante da reinvestire per un sostituto.

Il sostituto di Thuram dal Portogallo: ha solo 21 anni

Per trovare l’erede di Thuram, l’Inter potrebbe guardare in Portogallo, e più precisamente in casa Porto. È lì che gioca Samu Omorodion, un vero e proprio gigante da più di 190 centimetri d’altezza che fa valere la sua fisicità nel cuore dell’attacco e anche spalle alla porta.

Per caratteristiche è un giovane Lukaku, ancora da affinare sotto il profilo tecnico, ma con grandi margini di miglioramento. Nell’ultima stagione ha già segnato la bellezza di 25 gol tra campionato ed Europa League, risultando a tratti incontenibile per le difese avversarie.

Il grande problema in casa Inter è ancora una volta quello relativo il costo del cartellino, dato che servono già almeno 50 milioni di euro per strapparlo al Porto. Con la cessione di Thuram, l’affare sarebbe possibile, ma ancora è presto per determinare l’ordine di preferenza e se potrebbe esserci davvero un assalto.

Ricordiamo che nella lista dell’Inter non può essere dimenticato anche un pupillo di Ausilio come Rasmus Hojlund, per cui i contatti si sono fermati, al momento, dopo la permanenza di Francesco Pio Esposito nella rosa a disposizione di Cristian Chivu.