A gennaio possibile nuovo tentativo disperato dell’Inter per Kante che Conte tanto vorrebbe in rosa. Idea maxi scambio

N’Golo Kante è stato spesso accostato all’Inter di Antonio Conte. Il tecnico salentino ha infatti richiesto a più riprese l’acquisto del piccolo mediano francese del Chelsea valutato però cifre piuttosto elevate. Nonostante il forte desiderio di ricongiungere il numero 7 dei ‘Blues’ all’allenatore interista l’affare non è mai andato in porto con Marotta e soci che hanno virato su altre opzioni. Il sogno di Conte resta però più vivo che mai e a gennaio si potrebbe fare un nuovo tentativo disperato. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, nuovo tentativo per Kante: idea maxi scambio

Conte non si è arreso e vorrebbe ancora Kante per rinforzare in modo importante la mediana dell’Inter. La società di Suning potrebbe piazzare un rilancio con uno scambio due per uno. Sul piatto delle trattative Skriniar e Brozovic, insieme valutati 65 milioni di euro, in cambio del francese.

Nel caso Skriniar potrebbe essere rimpiazzato da Izzo, che il Torino è disposto a cedere ed è un pallino di Conte perché bravo nella difesa a tre. Sarebbe eventualmente un sostituto low cost visto lo scarso impiego di quest’anno.