Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto la possibilità che i nerazzurri mettano a segno un affare a costo zero per rinforzare il reparto arretrato

L’Inter una delle sicure protagoniste del prossimo calciomercato di gennaio. Il punto di partenza dei nerazzurri sarà lo sfoltimento della rosa, cinque i giocatori in uscita: Nainggolan, Eriksen, Vecino, Pinamonti e Ivan Perisic. Marotta e soci cercheranno in tutti i modi a piazzare almeno i primi due. Per il belga può riaprirsi il capitolo Cagliari, mentre per il danese ci sono al momento due possibilità: il Paris Saint-Germain e il ritorno in Premier. Per tutte le altre news di mercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, colpo a zero in difesa: ecco i nomi

Una volta sistemati gli ‘esuberi’, la dirigenza potrebbe provare ad ‘accontentare’ Antonio Conte prendendo un mediano e un vice Lukaku. In realtà il tecnico gradirebbe pure un laterale mancino, ovviamente in caso di partenza di Perisic. A tal proposito, occhio al possibile scambio col Manchester United. Beppe Marotta è comunque al lavoro anche per la prossima stagione. Nello specifico, stando a ‘Tuttosport’, l’Ad interista sta valutando insieme ad Ausilio dei profili per rinforzare la difesa con il contratto in scadenza a giugno e quindi ingaggiabili a costo zero. Trattasi di Maksimovic del Napoli, forse il preferito, Mustafi dell’Arsenal, Boateng del Bayern Monaco (accostato anche alla Juventus), Schar del Newcastle (obiettivo anni fa) e l’algerino Mandi del Betis.