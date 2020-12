Calciomercato Inter: le ultime indiscrezioni vedono Romelu Lukaku e Paulo Dybala giocare insieme ma non in nerazzurro. I dettagli

Romelu Lukaku in questa stagione sta veramente sorprendendo tutti. Con 10 gol messi a segno in 12 partite di campionato, l’attaccante belga si trova in una forma fisica a dir poco straordinaria. Anche contro il Napoli, grazie al rigore realizzato, si è rivelato fondamentale per i nerazzurri. Proprio per questo motivo, infatti, le sirene di mercato iniziano a farsi insistenti: l’ultima squadra ad averci messo sopra gli occhi è l’Atletico Madrid. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

Calciomercato Inter, Lukaku-Dybala coppia da urlo (a Madrid)

Suggestione di mercato alquanto clamorosa, proprio per questo da prendere con le pinze, è quella di Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, che punterebbe a compiere una vera e propria rivoluzione in attacco. Per l’estate prossima, infatti, si parla di uno scambio fra i ‘Colchoneros’ e la Juventus con protagonisti Paulo Dybala (che non ha ancora rinnovato il suo contratto con la ‘Vecchia Signora’) e Joao Felix. Le cifre si aggirerebbero intorno ai 100 milioni di euro.

Ma c’è di più. Il club spagnolo farebbe una plusvalenza necessaria, insieme ad un’altra eventuale cessione, per puntare forte su Romelu Lukaku. La squadra allenata dal ‘Cholo’ avrebbe così le risorse finanziare per puntare sul giocatore ex Manchester United, mettendo sul piatto 70 milioni cash più una contropartita. Nulla di cui preoccuparsi ad oggi, si tratta solo di una suggestione di mercato. Di certo c’è che ‘Big Rom’ fa sempre più paura e le big europee se ne stanno accorgendo eccome.