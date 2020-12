In casa Milan va risolta la questione legata al rinnovo di Calhanoglu. Le ultime di calciomercato sul turco, nel mirino anche dell’Inter

Si infiamma il testa a testa in cima alla classifica di Serie A tra Inter e Milan con i rossoneri sorprendentemente avanti in questa prima metà di stagione. La compagine allenata da Stefano Pioli deve però ancora risolvere le grane legate ai rinnovi dei big con particolare attenzione al nome di Hakan Calhanoglu. Il turco infatti spara alto per prolungare l’accordo e nelle scorse settimane è stato anche accostato in modo suggestivo proprio ai cugini dell’Inter per quello che sarebbe un clamoroso sgambetto di mercato. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, si avvicina il rinnovo di Calhanoglu col Milan

Le ultime notizie vanno in una direzione piuttosto chiara. Hakan Calhanoglu potrebbe continuare la sua avventura al Milan anche per i prossimi anni, con le parti più vicine dopo la richiesta enorme di 7 milioni di euro l’anno. Secondo quanto riporta il giornalista di ‘Sky Sport Deutschland’ Marc Behrenbeck, il turco e i rossoneri si sarebbero avvicinati molto verso il rinnovo di contratto oltre l’estate 2021.

Discorsi positivi tra le parti con un ulteriore incontro che si terrà dopo Natale. Si raffreddano di conseguenza le piste estere così come quella legata all’Inter.