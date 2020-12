Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la clamorosa rivelazione dell’ex attaccante nerazzurro Cassano che ha compe protagonista Leao del Milan

Domenica al ‘Mapei Stadium’ Rafael Leao ha siglato il gol più veloce della storia della Serie A. Dopo appena 6,2 secondi l’attaccante portoghese ha depositato il pallone nella porta del Sassuolo, stabilendo un record che fino alle ore 15 apparteneva a Paolo Poggi, oggi direttore tecnico del Venezia. L’ex Lille era chiamato a non far rimpiangere Zlatan Ibrahimovic, cosa che gli è riuscita alla grande. Ha trascinato il Milan di Stefano Pioli a una vittoria pesantissima su un campo difficile, vittoria che ha consentito alla squadra di rimanere inm testa alla classifica, un punto davanti all’Inter.

Calciomercato Inter, bloccato Rafael Leao: Cassano allo scoperto

A proposito di Inter e di Rafael Leao, in diretta sul canale Twitch di Bobo Vieri, Antonio Cassano ha rivelato un retroscena di calciomercato clamoroso. “Il ventunenne di Almada me lo segnalò Ausilio – le parole dell’ex attaccante interista. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.- In pratica l’Inter lo aveva bloccato. Poi, per qualche problema, è andato al Milan (per circa 30 milioni, ndr). E’ un giocatore che mi piace . ha aggiunto Cassano in conclusione – Secondo me può giocare sull’esterno o da prima punta, per adesso non ho ancora capito il suo ruolo preciso”.