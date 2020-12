Ferri: “Martedì è stata una serata anomala, eravamo abituati diversamente prima”

Inter, l’ex difensore Riccardo Ferri ha voluto dare il suo parere sull’arbitraggio di Federico La Penna in Juventus-Fiorentina. L’ex calciatore scherzosamente ha tirato una frecciatina al club bianconero commentando quanto accaduto martedì sera

INTER FERRI DICHIARAZIONI/ L’ex giocatore dell’Inter Riccardo Ferri, in nerazzurro dal 1981 al 1994, vincendo con la squadra meneghina il campionato dei 58 punti nel 1988/89, una coppa Italia una Supercoppa italiana e due coppe Uefa, per poi chiudere la sua carriera nella Sampdoria, era ospite negli studi di Pressing. L’ex difensore, ha voluto dare la sua opinione sull’arbitraggio di Federico La Penna in Juventus-Fiorentina che, secondo i dirigenti e calciatori del club bianconero li ha danneggiati. Queste le sue dichiarazioni in merito: “E’ stata una giornata un po’ diversa dal solito, eravamo abituati diversamente prima. Non metto in dubbio gli ultimi nove scudetti dei bianconeri, dico solo che martedì è è stata una serata anomala“. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

Da ex calciatore nerazzurro la frecciatina al club bianconero ci sta tutta, ma tenendo conto che siamo sotto Natale e bisogna essere più buoni, l’effetto tifoso glielo ha fatto scordare, ma sicuramente avrà fatto piacere ai tifosi nerazzurri.