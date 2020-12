Incontro con Conte: si apre il mercato, Gomez in cima alla lista

Come riporta il ‘Corriere della Sera’, l’Inter si incontrerà presto per definire la strategia comune per il mercato invernale. Il colpo in cima alla lista è attualmente Gomez dell’Atalanta, in uscita, per i quali conteranno molto i rapporti tra le due società. L’agente Riso ha in programma un incontro con Percassi per definire la cessione ma l’Inter deve prima cedere Eriksen e Nainggolan per far posto (eventualmente) al talento argentino.

