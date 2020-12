Calciomercato Inter: i nerazzurri sembrano essersi assicurati un giovane di grande talento secondo alcune indiscrezioni. I dettagli

Tra delusione per la mancata qualificazione agli ottavi di Champions League al clima positivo dovuto al buonissimo percorso che l’Inter di Antonio Conte sta portando avanti. Prima della sosta dovuta alle festività natalizie, infatti, i nerazzurri avevano inanellato ben sette vittorie consecutive. La ‘Beneamata’, oltre al calcio giocato, non si ferma nemmeno sul mercato. La sessione invernale si sta avvicinando e Marotta e colleghi preparano i colpi da sferrare in entrata. Per tutte le altre news clicca QUI.

Calciomercato Inter, ultimo acquisto dell’anno: ecco Martesic

Secondo quanto riportato da ‘Ekipa’, sarebbe tutto fatto per l’approdo di Enej Martesic all’Inter, giovane attaccante sloveno classe 2004 attualmente in forze al Koper. Le cifre dell’affare si dovrebbero aggirare intorno ai 500mila euro che dovranno essere versati in due rate. Il giocatore, molto probabilmente, verrà mandato a crescere nella primavera dei nerazzurri che archiviano così il 2020 (in attesa del mercato di gennaio).