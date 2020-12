Infantino: “Lavoriamo tutti per riportare gli spettatori negli stadi”.

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha aperto la manifestazione Dubai International Sports Conference. Durante il suo intervento ha voluto ribadire l’intenzione di rinnovare ulteriormente il calcio e di riuscire a riportare presto i tifosi allo stadio

INTER INFANTINO DICHIARAZIONI/ Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha aperto oggi la 15esima edizione della Dubai International Sports Conference, al cui interno ci sarà anche la Dubai Globe Soccer Awards e nel suo intervento, ha fatto capire che ha intenzione di fare dei cambiamenti all’interno del sistema calcio. Queste le sue parole: “La visione della Fifa è rendere il calcio ancora più globale. E’ concentrato ancora in poche nazioni, servono nuove idee e nuove soluzioni per un calcio più globalizzato. Il compito è organizzare e generare introiti in tutto il mondo insieme all’aiuto di tutti coloro che collaborano con noi. Dobbiamo proteggere i giocatori e le leggende, il gioco e formare le nostre competizioni, forse dobbiamo ripensare ai format delle nostre competizioni e trovare un bilanciamento migliore tra squadre nazionali e club, tra campionati e coppe, tra competizioni lunghe e corte. Forse è il momento in cui ridurre i viaggi per preservare la salute. Il mondo sta cambiando e avanzando velocemente, il mondo vuole più emozione, i giovani ambiscono a competizioni diverse, dobbiamo mettere tutte queste proposte in gioco, questa è la sfida futura”.

Naturalmente il dirigente, non poteva esimersi dal dare un parere sulla pandemia che ha colpito il mondo e ha detto: “È stato un anno di cui tutti ci ricorderemo di questa pandemia. Ci siamo resi conto di cosa è più importante del calcio. Non tutti ne eravamo consapevoli fino a quando non abbiamo visto che un virus ha messo in ginocchio un mondo intero. Dobbiamo ringraziare tutte quelle persone che hanno lottato, come i volontari e i dottori per salvare le nostre vite. Il calcio può mandare un messaggio di speranza, dopo essere stati in lockdown possiamo tornare a sperare. Il calcio sta dando speranza, sta giocando davanti a stadi vuoti, ma ci sono milioni che possono sperare di tornare alla normalità e tutti lavoriamo per riportare gli spettatori negli stadi”.