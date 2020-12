Marotta al lavoro: possibili 4 cessioni a gennaio, i nomi

Marotta al lavoro: possibili 4 cessioni a gennaio, i nomi

Come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, Marotta è al lavoro per chiudere le cessioni di gennaio. Al momento sembrano essere 4 i nomi in uscita: oltre ad Eriksen e Nainggolan, ormai certificati da tempo, anche Matias Vecino ed Ivan Perisic continuano ad essere sulla graticola. Se per i due centrocampisti l’addio è ormai certo, per l’ex Fiorentina e per il croato la situazione potrebbe evolversi solo entro fine mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma