Calciomercato Inter: brutte notizie per Antonio Conte. L’obiettivo per gennaio dei nerazzurri Gervinho potrebbe essere saltato. I dettagli

L’Inter tornerà in campo il 3 gennaio, ma i vertici nerazzurri con la testa sono già sulla sessione invernale di calciomercato. Gli obiettivi della ‘Beneamata’ non mancano di certo, anche se saranno necessarie almeno due cessioni per rinforzare la rosa del ‘Biscione’, ma un giocatore potrebbe essere già saltato: si tratta di Gervinho del Parma. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

Calciomercato Inter, per Gervinho il Parma è un muro: i dettagli

Secondo ‘Tuttosport’, Gervinho non è solamente sotto gli occhi dell’Inter. La punta del Parma ha tanti estimatori anche all’estero. In Italia, poi, c’è anche la Roma, squadra che nel passato del velocissimo attaccante ivoriano c’è già stata. Di certo, comunque, non è una novità l’interesse dei nerazzurri per il giocatore.

La ‘Beneamata’ pensa a lui come quarta punta già da questa estate ma, evidentemente, per il giocatore non è affatto una corsa solitaria. In più, come se non bastasse, il Parma non sembra avere alcuna intenzione di perdere uno dei suoi giocatori più importanti a gennaio, più facile vengano intavolate trattative in estate. Altro dettaglio, quindi, che potrebbe complicare le cose.