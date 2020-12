L’Inter deve sciogliere le riserve sull’erede di Handanovic. I nerazzurri hanno mosso dei passi per Musso dell’Udinese, ma a quanto pare anche per Donnarumma del Milan

Samir Handanovic ha prolungato il suo contratto con l’Inter fino al giugno 2022, ma a meno di sorprese questa sarà la sua ultima stagione da portiere titolare e di conseguenza anche da capitano. La dirigenza è chiamata a sciogliere le riserve circa la sua eredità, sappiamo che ha mosso dei passi per l’argentino Musso dell’Udinese così come che è interessata a diversi profili italiani: da Cragno a Meret, passando per Silvestri del Verona. Stamane il ‘Corriere della Sera’ ha rilanciato però pure un nome clamoroso, quello di ‘Gigio’ Donnarumma.

Calciomercato Inter, grande offerta per Donnarumma: la situazione

Donnarumma vuole restare al Milan, tuttavia la trattativa per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno non ha ancora avuto una svolta in positivo. A quanto pare il club rossonero offre 7 milioni di euro a stagione, poco più di quanto percepisce già adesso il classe ’99. Il suo agente Mino Raiola vuole una cifra superiore, 9-10 milioni l’anno, per questo continua a ‘flirtare’ con altri club. Nello specifico con Juventus e Inter, con entrambe che avrebbero messo sul tavolo proposte d’ingaggio molto importanti. Raiola ha fatto sapere questo a Maldini, seppur la sua appaia una vera e propria strategia con l’intento di ‘spaventare’ il Milan e cercare di ottenere quanto richiesto.

A Marotta non dispiacerebbe piazzare il colpo (a zero) Donnarumma, anche se sa benissimo che è praticamente impossibile dato il ragazzo di Castellammare di Stabia intende rimanere sulla sponda opposta del Naviglio.