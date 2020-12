Inter: il tecnico della SPAL ha rilasciato alcune dichirazioni sullo scarso utilizzo di Sebastiano Esposito in mezzo al campo. I dettagli

Sebastiano Esposito non sta trovando molto spazio alla SPAL, club di Serie B nella quale il giovane attaccante si trova attualmente in prestito. Negli ultimi giorni, addirittura si parla di un possibile ritorno in Serie A per il nativo di Napoli, sempre in prestito ma al Parma. Per tutte le altre news clicca QUI. Pasquale Marino, tecnico della squadra di Ferrara, ha provato a motivare le sue scelte degli 11 titolari:

“Preferisco non parlare dei singoli. Come Esposito ce ne sono tanti che non giocano. Normale che ci siano giocatori che vengono più utilizzati e altri meno. Penso a Murgia per esempio. A me interessa la Spal. Io non posso guardare ai singoli. Devo guardare chi fa meglio e sbagliare il meno possibile. Non guardo busta paga e data di nascita quando faccio la formazione, ma come stanno i ragazzi e le risposte che mi danno in allenamento. Io mi devo preoccupare di tutti. Al momento non posso dire niente di nessuno”.