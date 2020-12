De Vrij: l’intelligenza artificiale Wallabies lo pone al terzo posto dietro a De Light e Kjaer

Inter, il sito di intelligenza artificiale Wallabies ha stilato la classifica dei migliori difensori della serie A secondo i suoi parametri. Il calciatore nerazzurro Stefan De Vrij è risultato solo terzo per quanto riguarda il 2020

INTER DE VRIJ PREMIO/ Un curioso dato è stato messo in evidenza dal sito Wallabies che, secondo i suoi calcoli, ha inserito il difensore del Milan Simon Kjaer al primo posto davanti a Matthijs De Ligt e Stefan De Vrij per quanto riguarda il rendimento del 2020. Questo sito tiene conto di ben 7000 variabili, che spiegano al meglio il comportamento di ogni singolo giocatore in ogni partita, mostrando poi i migliori in ogni divisi per ruolo. Come hanno spiegato, il calciatore nerazzurro, che nella scorsa stagione era risultato al primo posto, per ora si deve accontentare della terza posizione. Per tutte le altre news clicca QUI.

In ogni caso nell’anno solare il difensore nerazzurro ha disputato ben 46 partite per un totale di 4106 minuti, con uno score di 4 gol e 3 assist. Per quanto riguarda qualche voce in cui spicca particolarmente, c’è da segnalare l’accuratezza dei passaggi (93,3%), le palle recuperate a partita (8,09) e il numero di passaggi intercettati a partita (5,61). Come ha spiegato Calcio & Finanza.