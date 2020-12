Calciomercato Inter: i nerazzurri sembrano non aver voluto affondare il colpo per un giocatore in scadenza a giugno. I dettagli

Il ritorno in campo dell'Inter è imminente, esattamente come l'inizio della sessione invernale di calciomercato. I nerazzurri, nonostante il poco budget a disposizione a gennaio, proveranno comunque a dare il massimo per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. La 'Beneamata', ha già rinunciato alla corsa per un giocatore in uscita dal Paris Saint Germain che piace a Milan e Leeds: Julian Draxler.

Calciomercato Inter, nerazzurri si tirano fuori dalla corsa per Draxler: i motivi

Julian Draxler, calciatore tedesco classe 1993 attualmente in forze al Psg, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 ma già a gennaio potrebbe lasciare il club francese. Secondo ‘Team Talk’, su di lui ci sarebbero Leeds e Milan. L’Inter non sarà della partita però. I nerazzurri non hanno alcuna intenzione di fiondarsi sul giocatore ex Wolfsburg. Nei giorni scorsi si parlava di un possibile derby di Milano per il trequartista, ma sembra proprio che la trattativa abbia preso una piega decisamente diversa.