Non solo l’Inter: offerta Lazio per Gomez, i dettagli

Come riferisce Sport Mediaset, non c’è solo l’Inter su Gomez: il talento argentino sarebbe nel mirino anche della Lazio che avrebbe pronta un’offerta per lui. I biancocelesti propongono un triennale a 2 milioni di euro l’anno, cifra che non sembra essere particolarmente considerata dal giocatore che sembra orientato a guardarsi ancora attorno.