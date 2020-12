Inter partita all’assalto del ‘Papu’ Gomez, destinato a lasciare l’Atalanta causa rottura con Gasperini. Le parole del patron del club orobico Percassi

‘Papu’ Gomez all’Inter a gennaio, l’affare può andare in porto come vi abbiamo spiegato ieri sera, nonostante Conte preferisca Rodrigo De Paul. A proposito del futuro dell’argentino, comunque, il patron dell’Atalanta Antonio Percassi ha risposto a muso duro nell’intervista rilasciata all”Eco di Bergamo’: “Ne abbiamo già parlato abbastanza – le sue dichiarazioni. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI – L’argomento per me è chiuso, punto”.

LEGGI ANCHE >>> Inter, svolta inattesa: Suning cerca soci | Certezza sul nuovo sponsor

Calciomercato Inter: ‘Papu’ Gomez e il vice Lukaku in entrata, in uscita Eriksen e Pinamonti

In attesa del ‘Papu’, Marotta e soci sfoltiscono l’organico riducendo – seppur di pochissimo – il monte ingaggi. Nainggolan è ufficiale al Cagliari, “(…) Si trasferisce dall’Inter con la formula del prestito sino al termine della stagione”, e si continua a lavorare per piazzare Eriksen e Pinamonti. Per il primo si parla sempre di un possibile approdo in Premier, nello specifico all’Arsenal, oppure al Paris Saint-Germain in cambio rispettivamente di Xhaka e Paredes. Per l’attaccante di un prestito al Benevento o in qualche altro club di Serie A ‘amico’. La sua partenza aprirebbe le porte al vice Lukaku.