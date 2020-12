L’Inter rimane a caccia di un vice Lukaku. Le ultime indiscrezioni di calciomercato rilanciano la pista che conduce direttamente nella Capitale. Ecco i dettagli

Il vice Lukaku resta argomento d’attualità in casa Inter, anche perché le riserve ancora non sono state sciolte sul nome che dovrà ricoprire il ruolo di alternativa al centravanti belga. Le ultime indiscrezioni a riguardo sono però davvero clamorose. Stando a ‘Tuttosport’ Marotta e soci potrebbero tornare alla carica per un big di Serie A che Antonio Conte avrebbe voluto con sé fin dal suo primo giorno alla guida della squadra nerazzurra. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Dzeko: ecco gli ostacoli

Il big è Edin Dzeko, anche se al momento il bosniaco rappresenta solamente un’idea. Che potrebbe diventare qualcosa di più concreto qualora il club targato Suning riuscisse a piazzare bene Eriksen. Coi soldi della cessione del danese, sottolinea il quotidiano torinese, l’Inter potrebbe andare all’assalto del cartellino del classe ’86. Due gli ostacoli: la Roma, non intenzionata a privarsene, e l’ingaggio superiore ai 6 milioni dell’ex Manchester City. Per il ruolo di vice Lukaku sono ad oggi più probabili altri nomi, da Origi che il Liverpool cederebbe in prestito a Lasagna fino a Pellè. Staremo a vedere.