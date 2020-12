La famiglia Zhang alla ricerca di nuovi investitori per l’Inter. Fronte sponsor, ormai non ci sono più dubbi: l’erede di Pirelli arriverà dalla Cina

Suning vende l’Inter? Al momento no, ma la famiglia Zhang si è messa in moto per cercare un nuovo partner considerati i tempi duri sul piano economico scaturiti dalla pandemia. Come riporta stamane il ‘Corriere dello Sport’, l’ingresso di un nuovo azionista non sarebbe affatto sorprendente. L’attuale è il fondo ‘Lion Rock’ con il 31% delle quote, che comunque potrebbe cedere tranquillamente di fronte a una proposta congrua. Stando a indiscrezioni il neo azionista del club nerazzurro potrebbe arrivare dagli USA, ovvero da un Paese pieno di uomini d’affari che vedono nel calcio un grande business, come dimostrano le acquisizioni di Roma e Fiorentina rispettivamente di Friedkin e Rocco Commisso.

Inter, dal nuovo partner allo sponsor: con Pirelli sarà divorzio

Non solo un nuovo socio, l’Inter avrà anche un nuovo sponsor. Sicuro l’addio a Pirelli, altrettanto la provenienza dell’erede: la Cina. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Il gruppo Suning punta a strappare un accordo da 30 milioni di euro l’anno.