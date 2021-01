Top e flop più tabellino della gara Inter-Crotone valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A

Comincia col piede giusto il 2021 dell’Inter. Al ‘Meazza’ i nerazzurri battono in rimonta un buon Crotone (fin quando c’è stata partita) ottenendo l’ottava vittoria consecutiva in campionato e riportandosi momentaneamente in testa alla classifica, in attesa del Milan impegnato a Benevento. Imballata e distratta per buona parte del primo tempo, la squadra di Conte va sotto subito colpita da Zanellato. Il pari porta la firma di Lautaro, protagonista assoluto del match che alla mezz’ora costringe poi Marrone all’autorete. A dieci dal termine Vidal atterra Reca in area, rigore netto che trasforma Golemic. Nella ripresa, però, l’Inter dilaga: ancora Martinez fa tre a due, Lukaku il poker, di nuovo il numero dieci e infine Hakimi che con un bel sinistro a giro fissa il punteggio finale sul 6-2.

Pagelle e tabellino Inter-Crotone

TOP

Lautaro – Inizia alla grande il nuovo anno, come aveva finito il 2020, con una tripletta (quasi poker) decisiva e una prestazione di altissimo livello.

Hakimi – Imprendibile per Reca e sempre più determinante per questa Inter con la sua velocità. Un attaccante aggiunto, mette il timbro finale con un bel gol.

Lukaku – E’ fondamentale in tutti e tre i gol (assist a Lautaro per l’uno a uno) e realizza il quarto che è anche il 50esimo con la maglia nerazzurra. Esce a un quarto d’ora dalla fine per un sospetto problema muscolare alla coscia destra.

Brozovic – Secondo tempo di spessore. Serve a Lautaro l’assist del tre a due.

FLOP

Vidal – Conte lo toglie all’intervallo in favore di Sensi, e questo basta per spiegare il pessimo primo tempo del cileno che causa anche il rigore (fallo stupido su Reca) del momentaneo due a due, che ricorda molto quello procurato in Champions contro il Real al ‘Meazza’. In evidente affanno sul piano atletico, si conferma più zavorra che risorsa.

Young – Nel primo tempo, in fase divensiva, è imbarazzante. Si rifà con qualche sortita offensiva, ma non basta per strappare la sufficienza.

TABELLINO

Inter-Crotone 6-2

11′ Zanellato, 18′ 56′ e 77′ Lautaro, 30′ aut.Marrone, 35′ rig.Golemic, 63′ Lukaku, 86′ Hakimi.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (80′ Kolarov); Hakimi, Barella (69′ Gagliardini), Brozovic, Vidal (45′ Sensi), Young (74′ Darmian); Lukaku (74′ Perisic), Lautaro. All.: Conte.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic (84′ Djidji), Marrone, Luperto (69′ Magallan); Pereira, Molina (84′ Vulic), Zanellato, Eduardo, Reca; Messias (84′ Rojas), Riviere (60′ Simy). All.: Stroppa.

Arbitro: Aureliano di Bologna

Var: Fabbri

Ammoniti: Reca, Golemic, Luperto

Note: 1′ recupero pt; no recupero st