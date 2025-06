Batosta Inter, si è fatto male Pio Esposito: l’esito degli esami

Il centravanti ha saltato l’allenamento col resto dei compagni e rischia di non giocare contro il Fluminense, ecco cosa traspare

L’esordio col botto di Francesco Pio Esposito in maglia nerazzurra ha generato enorme entusiasmo fra gli appassionati e all’interno dello stesso ambiente dell’Inter, rinsavito dopo un’annata in cui il reparto offensivo ha sofferto la mancanza di buone alternative al ruolo.

Adesso le più rosee aspettative sono tutte rivolte verso di lui, il riscoperto gioiello offensivo, già a partire dalla prossima partita in programma contro il Fluminense e per tutto il restante cammino cui potrebbe andare incontro l’Inter al Mondiale per Club.

Eppure la sua presenza all’ottavo di finale contro la squadra brasiliana è in forte dubbio, a causa di un fastidio muscolare accusato nel corso dell’ultima seduta d’allenamento di gruppo nel ritiro in Carolina del Nord.

Esposito avrebbe immediatamente interrotto l’attività e – come raccontato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – si sarebbe sottoposto ad una prima, indicativa valutazione da parte dello staff medico dell’Inter.

Dal controllo, però, non è stato facile capire se possa trattarsi di un semplice affaticamento o di un problema più serio. Soltanto gli esami strumentali previsti in giornata faranno chiarezza sul quadro complessivo della situazione.

Esposito infortunato ma l’Inter spera, al suo posto torna Thuram

Chiaro è che se anche il solo affaticamento dovesse esser confermato, Esposito potrebbe esser costretto a rinunciare all’apparizione contro il Fluminense e sperare nel tempestivo rientro in gruppo in caso di passaggio del turno.

Al suo posto, però, il tecnico Cristian Chivu potrà contare sull’incisività e l’entusiasmo di Marcus Thuram, pienamente recuperato dall’infortunio ai flessori che lo aveva attanagliato nelle ultime settimane.

A questa nota positiva si aggiunge anche quella di Davide Frattesi: il centrocampista ha svolto una sessione individuale d’allenamento propedeutica al rientro in gruppo, previsto comunque nei prossimi giorni.