Allarme tempesta e rinvio Inter-Fluminense: cosa sta succedendo

Ottavo di finale a rischio come per Benfica-Chelsea, per le autorità statunitensi è già allerta meteorologica da non sottovalutare

Conclusa positivamente la fase a gironi del Mondiale per Club da primatista davanti al Monterrey, l’Inter si appresta a disputare l’ottavo di finale contro il Fluminense domani sera, ore 21 italiane, sul terreno di gioco del Bank of America Stadium di Charlotte, nello stato della Carolina del Nord.

La squadra di Cristian Chivu ha svolto i primi allenamenti con intensità e disciplina. L’attesa è alle stelle, nonostante il presunto forfait dell’entusiasmante Francesco Pio Esposito. Ed il sogno di accedere alle fasi conclusive della competizione quanto più vivo che mai.

Ma tutto questo potrebbe esser smorzato dalle stesse cause di forza maggiore che già Benfica e Chelsea hanno sperimentato sulla propria pelle la scorsa notte, nell’ottavo che ha preceduto il match dei nerazzurri.

Le due big europee si sono date battaglia pur consapevoli dell’allerta meteorologica diramata dalle autorità statunitensi con largo anticipo su tutta l’area che comprende l’impianto sportivo di Charlotte.

Dopo una sospensione durata quasi due ore con l’orologio congelato al 86’ di gioco, i ‘Blues’ l’hanno spuntata per 1-4 soltanto ai supplementari nella cornice di uno stadio quasi totalmente evacuato, come non lo si vedeva dai tempi della pandemia. Anche l’Inter, secondo le ultime stime, potrebbe incappare nel medesimo rischio.

Anche Inter-Fluminense a rischio per condizioni meteo avverse, vige il protocollo ‘Seek Cover’

Eventi elettrici di intensa portata, uragani e violenti nubifragi non sono una novità lungo la costa est degli Stati Uniti, attanagliata di recente anche da temperature superficiali elevatissime per gli standard stagionali.

Quando le previsioni riportano qualcuno di questi eventi potenzialmente catastrofici, viene attivato il protocollo di sicurezza ‘Seek Cover’. Secondo tale protocollo, i cittadini sono intimati di non lasciare le proprie abitazioni o trovare rifugio laddove fossero all’aperto. Tutti gli eventi sportivi in corso di svolgimento vengono sospesi e quindi rinviati, per garantire sicurezza a tutti i partecipanti fino a nuova comunicazione.

Le condizioni meteorologiche di domani in quel di Charlotte non sembrano voler mostrare segni di miglioramento rispetto al sabato pomeriggio disastroso vissuto durante Benfica-Chelsea, motivo per cui il protocollo ‘Seek Cover’ resterà pienamente operativo anche nel corso del match fra Inter e Fluminense.

Nel caso sopraggiungessero eventi atmosferici avversi, le due squadre potrebbero incappare nel rischio di sospensioni e rinvii continui della partita. Almeno finché le condizioni non ne permetteranno il regolare svolgimento nella totale incolumità.