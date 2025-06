Piero Ausilio in bilico all’Inter? Oaktree potrebbe riconsiderare il suo ruolo

L’operato sul mercato del direttore sportivo nerazzurro sarebbe sotto esame da parte del fondo proprietario del club. Intanto Marotta…

Piero Ausilio ha appena compiuto 53 anni. Più della metà dei quali li ha trascorsi nella famiglia Inter. Era il gennaio del 1998, sotto la presidenza di Massimo Moratti, quando venne assunto con il ruolo di segretario del settore giovanile. La svolta nel dicembre del 2010, sei mesi dopo il Triplete, quando diventare direttore sportivo al fianco di Marco Branca (che saluterà 4 anni dopo) per poi lavorare anche con Walter Sabatini prima che con Beppe Marotta.

Nei suoi anni in nerazzurro, Ausilio ha dimostrato il suo valore mettendo a segno grandi colpi sia in entrata che in uscita, tanto che meno di un anno fa – dopo la conquista dello scudetto della seconda stella – è stato premiato come miglior direttore sportivo della Serie A. Dopo stagioni difficili con la famiglia Zhang, in cui era quasi impossibile fare nuovi investimenti, con il passaggio di proprietà al fondo Oaktree, la musica è cambiata anche per il dirigente meneghino.

I tifosi dell’Inter, delusi da una stagione in cui sognavano di vincere tutto e si sono ritrovati senza trofei, sognano che venga creata una squadra in grado di ricucirsi il tricolore sulla maglia e magari di tornare a giocare presto una finale di Champions League. Finora è stata sfruttata la finestra di calciomercato di inizio giugno per acquistare Sucic e Luis Henrique, ma ci si attende qualcosa di più.

Calciomercato Inter, Oaktree valuta Ausilio: ecco come stanno le cose

A sorpresa gli insider di mercato Salt & Pepper lanciano una bomba attraverso il proprio account ‘X’. Si sostiene che le difficoltà incontrate nel chiudere alcune trattative come quelle per Ricci del Torino e per Leoni del Parma (che potrebbero finire entrambi al Milan, ndr), oltre al fallito tentativo di prendere Cesc Fabregas come allenatore, avrebbero indotto il fondo Oaktree “a riconsiderare per la prima volta il ruolo di Piero Ausilio all’Inter”.

Secondo la stessa fonte, Marotta sarebbe un grande estimatore di Ausilio e si sarebbe schierato dalla sua parte, ma i proprietari americani avrebbero intenzione di aspettare la fine della sessione estiva di calciomercato per fare un consuntivo sul suo operato. Tesi sulle quali non abbiamo fino ad oggi trovato conferme. La posizione dell’attuale Ds nerazzurro sembra salda come sempre e in casa Inter si vuole remare tutti dalla stessa parte per raggiungere gli obiettivi che si è prefissato il club in questa stagione.