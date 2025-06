Via ad agosto, l’Inter è pronta a dirgli addio alla fine del mese

Altra cessione già decisa all’Inter. Potrebbe lasciare di nuovo i nerazzurri in prestito, stavolta per tutta la stagione

Alla fine di Giugno, l’Inter ha già acquistato più giocatori rispetto alla sessione di mercato estiva di un anno fa. A Sucic e Luis Henrique si sta per aggiungere un altro innesto, fortemente voluto dalla dirigenza nerazzurra.

Si tratta di Ange Yoann Bonny in arrivo dal Parma per 23 milioni più di 2 di bonus. L’accelerata definitiva alla trattativa c’è stata ieri con l’accordo totale tra i due club. Non è escluso che, in caso di vittoria con la Fluminense e la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale per Club, Bonny non possa già raggiungere l’Inter negli Usa. Un acquisto alquanto gradito anche a Christian Chivu che ha allenato Bonny a Parma e ora lo ritrova in nerazzurro come alternativa a Lautaro e Thuram visto che l’attaccante francese può essere schierato sia da prima che da seconda punta.

Inter che, come hanno confermato i primi acquisti, non è più obbligata a cedere per rinforzare l’organico. Cessioni che, tuttavia, ci saranno. L’impressione è che la vicenda Calhanoglu-Galatasaray si trascinerà ancora a lungo in attesa di una svolta definitiva. Inter che è disposta a valutare offerte per Asllani, Taremi e Bisseck mentre si prospetta un altro possibile prestito per colui che è stato un anno fa, insieme a Josep Martinez, l’unico investimento di mercato dei nerazzurri.

L’Inter è pronta a dirgli addio di nuovo: altro prestito in arrivo ?

Si tratta di Tomas Palacios. I sei mesi di prestito al Monza non si sono rivelati soddisfacenti per il difensore argentino, utilizzato con discontinuità da Alessandro Nesta in una seconda parte di stagione di grande difficoltà per il club brianzolo poi retrocesso in Serie B. Rientrato all’Inter, Palacios è stato aggregato alla squadra che sta disputando il Mondiale. Finora, Chivu non gli ha concesso spazio.

Per Palacios, si prospetta un nuovo prestito da agosto, stavolta per tutta la stagione. L’Inter punta ancora a valorizzare l’investimento fatto un anno fa quando spese 6.5 milioni per acquistare il difensore dall’Indipendiente Rivadavia e strapparlo alla concorrenza del Bayer Leverkusen. Palacios ha mercato in Argentina ma l’Inter preferirebbe prestarlo a un club di Serie A che possa concedergli più spazio e minutaggio rispetto a quello che ha avuto al Monza. Non è da escludere che, in caso di ulteriori trattative per nuovi acquisti con altre squadre di A, il difensore possa essere proposto anche come possibile contropartita.

Se Palacios lascerà l’Inter di nuovo in prestito, è sicura, invece, la cessione a titolo definitivo di Sebastiano Esposito. L’attaccante non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2026. Il suo futuro potrebbe essere alla Fiorentina, disposta a soddisfare la richiesta dell’Inter che punta a incassare almeno 5 milioni dall’addio dell’attaccante, reduce da sei prestiti consecutivi tra Italia e estero. Alla Fiorentina, Esposito dovrebbe sostituire Lucas Beltran.