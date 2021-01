Sampdoria-Inter, Ranieri: ”Inter tosta, difficile da affrontare. Proveremo a fare punti”

Sampdoria-Inter, Ranieri: ”Inter tosta, difficile da affrontare”

Conferenza di vigilia per Ranieri in vista della gara contro l’Inter di domani: “Sarà una gara tosta, loro sono molto forti e in questo momento sono difficili da affrontare. Cercheremo di vincere, a Roma abbiamo provato a fare lo stesso e la prestazione è stata buona, sono rimasto soddisfatto. Formazione? Deciderò stasera, ho diversi dubbi. Keità può giocare, Bereszynski non dall’inizio. Ekdal out, Adrien Silva è ben più che un’alternativa. Quagliarella alla Juventus? Aspetteremo gli eventi e vedremo. Per noi è fondamentale, però chiudere la carriera in un grande club sarebbe un premio per il ragazzo” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma