Da Lautaro Martinez a Keita, ecco le formazioni ufficiali del match Sampdoria-Inter valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Sampdoria-Inter. Antonio Conte conferma in toto le indiscrezioni della vigilia. Le uniche novità rispetto al match col Crotone sono Gagliardini, al posto di Vidal, e Sanchez di Lukaku che come il cileno partirà dalla panchina. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Dall’altra parte Ranieri opta per un 4-4-1-1 rinunciando, a sorpresa, a Fabio Quagliarella finito in orbita Juventus. C’è Candreva, Damsgaard agirà a supporto dell’altro ex Keita. L’incontro sarà arbitrato da Valeri.

Formazioni Ufficiali Sampdoria-Inter

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Yoishida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Jankto; Damsgaard; Keita. All.: Ranieri

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Sanchez, Lautaro. All.: Conte

Arbitro: Valeri di Roma 2