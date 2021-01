Nell’elenco dei calciatori più forti a scadenza di contratto spicca anche il croato Luka Modric del Real Madrid. Rilancio dalla Spagna

Brusca frenata quella di ieri da parte dell’Inter dopo 8 successi di fila in campionato. I nerazzurri ciononostante restano ancora in pienissima corsa scudetto e Marotta e soci pensano già a come andare a rinforzare un organico parecchio competitivo. Oltre agli accorgimenti per l’immediato la dirigenza meneghina pensa anche alla prossima stagione dando uno sguardo al mercato dei futuri parametri zero. Tra i calciatori più interessanti ed affermati in scadenza a giugno c’è Luka Modric che non ha ancora rinnovato col Real Madrid. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, super offerta per Modric: situazione complicata

In Spagna si vocifera di una possibile firma vicina sul rinnovo contrattuale con il Real Madrid per un’altra stagione ma una grossa offerta al giocatore potrebbe mischiare le carte. In questo senso secondo quanto sottolineato da ‘OkDiario’ per Modric ci sarebbe proprio una proposta molto importante della stessa Inter.

In particolare la dirigenza meneghina metterebbe sul piatto un contratto fino al 2023 con un ingaggio da 33 milioni complessivi, distribuiti su 11 a stagione. Una vera e propria tentazione al pari di piste alternative come QatareStati Uniti. Allo stato attuale delle cose però viste le difficoltà economiche portate anche dalla pandemia appare complesso pensare che i nerazzurri possano davvero andare a fare uno sforzo tale per un calciatore di quella età.