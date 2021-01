Le ultime su Christian Eriksen, sempre ai margini e in uscita dall’Inter. Psg pista fredda, il trequartista danese può far ritorno in Premier League. Un club in pole

Christian Eriksen rimane ago della bilancia del calciomercato Inter di gennaio. Con la sua uscita i nerazzurri avrebbero senz’altro le mani più libere sul fronte entrate, con il ‘Papu’ Gomez sempre in cima alla lista dei dirigenti, mentre in quella di Conte figura l’argentino De Paul che però costa tanto. Non facile da piazzare il trequartista danese, considerato che il suo stipendio tocca i 7,5-8 milioni netti (10 coi bonus), ma chiaramente Marotta e soci ci stanno provando, anche tramite intermediari e lo stesso agente del classe ’92.

Calciomercato Inter, Eriksen tra Psg e Arsenal: le ultime

Per Eriksen si è parlato e si continua a parlare di Paris Saint-Germain, ma stando alle informazioni raccolte da Interlive.it, al momento la pista che conduce ai parigini è piuttosto fredda nonostante l’arrivo in panchina di quel Pochettino che è stato suo ‘mentore’ al Tottenham. Fredda perché i parigini sono già ‘coperti’ tra metà campo e trequarti, e poiché probabilmente non hanno voglia – d’altronde la crisi legata alla pandemia ha colpito davvero tutti – di farsi carico di un altro elevato stipendio. E’ invece ‘calda’, sebbene non risultino per ora accelerate o cose simili, quella che porta all’Arsenal. Ad oggi i ‘Gunners’ possiamo considerarli in pole per il numero 24 dell’Inter. Arteta è uscito dalla crisi anche ‘grazie’ al cambio di modulo, dalla difesa a tre a quella a quattro. Ora la sua squadra gioca con un 4-3-1-2/4-2-3-1, moduli che sembrano fatti apposta per Eriksen.

Vedremo se e come si evolverà l'operazione tra il club di Suning e quello londinese, uno scambio con Xhaka appare comunque complesso dato che lo svizzero è uno degli elementi cardine.