Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul vice Lukaku. In queste ore salta fuori il nome di un altro attaccante militante in Premier League

Ieri a Genova contro la Sampdoria si è avuta l’ennesima dimostrazione di quanto sia necessario l’acquisto di un vice Lukaku. Il club targato Suning è al lavoro, ma prima di chiudere per un nuovo attaccante deve piazzare l’esubero Pinamonti. Le ultime indiscrezioni di calciomercato danno il classe ’99 di Cles diretto al Benevento di Pippo Inzaghi. L’affare coi sanniti, in ottimi rapporti con l’agente del ragazzo, vale a dire Mino Raiola, potrebbe andare in porto con la formula del prestito più diritto di riscatto. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, proposto Zaha del Crystal Palace

Tornando all’alternativa a Lukaku, stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ tira fuori il nome di un altro calciatore militante in Premier League: Wilfried Zaha, ivoriano di 28 anni in forza al Crystal Palace e che sarebbe stato proposto ai dirigenti da un operatore di mercato. Naturalmente l’affare è pressoché impossibile, visto che il classe ’92 è un titolare del ricco club inglese e che ha una valutazione di 40-50 milioni di euro.

Per il ruolo di vice Lukaku sono in calo le quotazioni di Origi del Liverpool, dato che il belga ha un ingaggio elevato, mentre per la ‘rosea’ vanno tenute sempre in forte considerazione le piste che conducono a Gervinho (ora infortunato), Pellè (per alcune fonti già bocciato da Conte) e soprattutto Eder già a libro paga della proprietà cinese.