Le ultime di calciomercato Inter tornano ad affrontare l’argomento vice Lukaku. Nuove indiscrezioni rilanciano una vecchia pista in Serie A

Resta attualissimo il tema vice Lukaku, con Conte che direttamente coi suoi dirigenti continua a spingere per l’acquisto di una valida alternativa al centravanti belga che a meno di sorprese si riprenderà una maglia da titolare domenica all’Olimpico contro la Roma. Stando alle indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Sportmediaset.it’, come rimpiazzo dell’ex Manchester United il club nerazzurro valuta pure il nome di Felipe Caicedo, ecuadoregno in forza alla Lazio sicuramente non soddisfatto del poco impiego.

Calciomercato Inter, Caicedo vice Lukaku: operazione complicata, ecco perché

Caicedo è nel mirino di altri club di Serie A, in particolare della Fiorentina, ma chiaramente l’Inter avrebbe per lui la priorità nel caso l’idea diventasse qualcosa di più concreto. Certo, resta da capire in che modo Marotta e soci possano giungere eventualmente ad un accordo con Lotito. Gli uomini di mercato di viale della Liberazione hanno un budget ridottissimo e il presidente biancoceleste chiede non meno di 6-7 milioni di euro per il cartellino del 32enne, legato alla Lazio da un contratto in scadenza nel giugno 2022. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Insomma l’operazione, a logica e non solo, sembra a dir poco complicata, anche se nel mercato guai a dire impossibile.